В Казани на детской площадке аттракционов загорелся вагончик
Пожар на территории парка детских аттракционов произошел 7 июля, в воскресенье, в 11.03. Пожарных вызвали очевидцы, заметил дым из окон вагончика в парке напротив ТРЦ «Мега» по адресу: проспект Победы, дом 139.
Когда на место - парк аттракционов «Островок Развлечений» прибыли пожарные, то они выяснили, что горит бытовой металлический вагончик размером 2,5х10м.
- Огонь локализовали в 11.15, через семь минут открытый огонь потушили полностью, - сообщили в МЧС Татарстана. - Ориентировочная площадь пожара 25 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»