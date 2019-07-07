2019-07-07T13:32:52+03:00
Происшествия

В Казани на детской площадке аттракционов загорелся вагончик

По предварительным данным, пострадавших нет
Лика ИСАЕВА
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Вагончик загорелся днемВагончик загорелся днемФото: МЧС Татарстана
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Пожар на территории парка детских аттракционов произошел 7 июля, в воскресенье, в 11.03. Пожарных вызвали очевидцы, заметил дым из окон вагончика в парке напротив ТРЦ «Мега» по адресу: проспект Победы, дом 139.

Когда на место - парк аттракционов «Островок Развлечений» прибыли пожарные, то они выяснили, что горит бытовой металлический вагончик размером 2,5х10м.

- Огонь локализовали в 11.15, через семь минут открытый огонь потушили полностью, - сообщили в МЧС Татарстана. - Ориентировочная площадь пожара 25 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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