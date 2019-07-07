В Набережных Челнах рассерженный внук заставлял бабушку прыгать с пятого этажа

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-07T12:37:40+03:00

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В пятницу, 5 июля, примерно в 19.00 прохожие заметили, что на балконе пятого этажа многоэтажки в поселке ЗЯБ рыдает пенсионерка. Когда у нее спросили, что происходит, 70-летняя женщина рассказала, что ее 31-летний внук заставляет ее прыгнуть вниз.

На место вызвали полицейских, и они установили, что после семейной ссоры мужчина начал требовать от женщины, чтобы она прыгнула вниз.

До выяснения всех обстоятельств рассерженного внука увезли в отдел полиции. Семью поставили на учет и теперь за буйным внуком будет приглядывать участковый.

ИСТОЧНИК KP.RU