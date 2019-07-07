В Набережных Челнах бетонная плита придавила коммунального рабочего

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-07T11:41:31+03:00

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ЧП произошло в субботу, 7 июля, в 17.29 на одной из улиц Набережных Челнов, когда сотрудники коммунальных служб проводили ремонт теплотрассы. Во время работ, которые проводили сотрудники производственно-монтажной компании прокладывали трубы, и в результате движения земли часть бетонной стены отошла. Блок весом несколько сотен килограммов упал на 26-летнего рабочего.

Пострадавший получил травмы, различной степени тяжести и доставлен в больницу при помощи сотрудников МЧС Татарстана и "скорой помощи".

По факту ЧП проводится доследственная проверка СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU