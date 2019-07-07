В Татарстане навязчивые и наглые коллекторы остались без лицензии
Сразу четверо жителей Татарстана пожаловались на коллекторов из «Агентства ликвидации долгов». Они грубо нарушали правила по возврату просроченной задолженности: превышали частоту взаимодействия, разглашали третьим лицам информацию о возникновении и размере задолженности, психологически давили на третьих лиц.
- На основании поступивших обращений сотрудниками Управления проведена внеплановая проверка, по итогам которой подтвердилось нарушение действующего законодательства, - сообщили в УФССП Татарстана. - В отношении организации составлено четыре протокола об административных правонарушениях по статье "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Судом назначено наказание в виде штрафов в общей сложности в размере 280 тысяч рублей.
Выяснилось, что в начале 2019 года агентство было исключено из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Основанием для исключения послужили многочисленные нарушения данной организацией действующего законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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