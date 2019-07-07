Татарстанские новобранцы, служащие в Преображенском полку, приняли присягу на Поклонной горе
На Поклонной горе в Москве в Музее Победы 6 июля приняли воинскую присягу 150 новобранцев, несущих службу в 154-го отдельном Преображенском комендантском полку. Среди них есть и призывники из Татарстана, которые получили честь служить в прославленном полку.
Церемония состоялась в Зале Славы Музея Победы. Здесь на мраморных пилонах высечены имена порядка 12 тысяч Героев Советского Союза и России. Именно в этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.
- Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей, - сообщили "КП-Казань" в информационном центре ФГБУК "Музей Победы". - Однако требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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