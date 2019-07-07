В Аксубаево состоялось открытие бюста первому министру лесного хозяйства ТАССР Александру Гуляеву

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-07T15:05:48+03:00

Александр Гуляев начал свою трудовую деятельность именно в Аксубаевском районе Фото: Алина ГАБДУЛИНА

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В субботу, 6 июля, в поселке городского типа Аксубаево состоялось открытие бюста первому министру лесного хозяйства ТАССР Александру Гуляеву. Памятник появился в сквере имени первого главы ведомства. В торжественном мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

В своей речи Минниханов напомнил, что является сыном лесника и некогда сам лично был знаком с Гуляевым. После он поблагодарил всех, кто находится «вложил свою душу в появление этого объекта». По словам главы республики, таким образом сохраняется память о наших ветеранах.

Рустам Минниханов напомнил, что является сыном лесника и некогда сам лично был знаком с ГуляевымФото: Алина ГАБДУЛИНА

Отметим, что в Аксубаево президент Татарстана и глава Чувашии прибыли с рабочим визитом, в рамках которого также возложили цветы к памятнику чувашского поэта Николая Шелеби и приняли участие в праздновании республиканского праздника чувашской культуры «Уяв»

В торжественном мероприятии принял участие и глава Чувашии, который приехал в Аксубаево с рабочим визитомФото: Алина ГАБДУЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU