"Рубин" усилился 18-летним грузинским полузащитником

СЕГОДНЯ 18:38 2019-07-06T18:38:04+03:00

Хвича Кварацхлия подписал с казанским клубом контракт на 5 лет

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Казанский "Рубин" оформил еще один трансфер. Так, пятилетний контракт с клубом заключил 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Он воспитанник тбилисского "Динамо". Успел поиграть за родной клуб и "Рустави". В феврале на правах аренды перешел в московский "Локомотив".

В составе "железнодорожников" Кварацхелия сыграл 10 матчей и отметился 1 голом. Кстати, забил он его именно в ворота "Рубина". Отметим, что в начале июня Кварацхелия дебютировал в составе национальной сборной Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU