Дождь, гроза и до 22 градусов тепла: Какая погода будет в Татарстане 7 июля

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-06T17:53:45+03:00

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Воскресенье вряд ли порадует жителей Татарстана приятной погодой. Так, практически на всей территории республики будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра будет балансировать между отметками в 9 и 14 градусов тепла. Днем воздух максимально прогреется до 22 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU