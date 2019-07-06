7 июля в Чебоксарах продлят работу общественного транспорта

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-06T16:11:59+03:00

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7 июля в Чебоксарах запланированы мероприятия, посвященные празднованию Дня семьи, любви и верности. В связи с этим в городе произойдут некоторые изменения, связанные с движением автомобилей и работой общественного транспорта.

Так, с 6.00 до 24.00 будет ограничена стоянка транспорта по улице Нижегородской (от дома №8 до Исторической набережной), Исторической набережной, парковках в районе дома № 9 по улице К. Иванова города.

Кроме того, 7 июля продлено время работы общественного транспорта. Пассажиры могут воспользоваться городскими автобусами до 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU