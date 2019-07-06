Более трети всех нарушений в татарстанских лагерях связаны с питанием детей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-06T15:21:06+03:00

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Летний лагерный сезон в Татарстане в самом разгаре. Об итогах первых смен рассказала главный государственный санитарный врач по республике Марина Патяшина.

По ее словам, в Татарстане отработали за первую смену 1158 лагерей. Это если считать загородные, пришкольные и палаточные. В лагерях нашли 2018 нарушений.

Марина Патяшина сообщила, что порядка 36% нарушений составляют нарушения в организации питания. Кроме того, были выявлены нарушения в содержании территорий, содержании мест общего пользования, питьевой режим, условия размещения детей.

В семи оздоровительных лагерях в результате смывов с рук и одежды работников пищеблоков были найдены бактерии кишечной палочки.

Кроме того, были выявлены нарушения в поставке в лагеря продуктов питания без документов и маркировочных ярлыков, допуск к работе сотрудников пищеблока без медицинских осмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU