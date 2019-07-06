По программе капремонта в Татарстане отремонтировали почти половину домов

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-06T14:39:14+03:00

На капремонт уже потратили более 2,5 миллиардов рублей.

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В Татарстане полным ходом идет капитальный ремонт жилых домов. Всего планируется капремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 миллионов квадратных метров.

На данный момент готовность составляет 47,4%. На эти цели потратили 2,7 миллиардов рублей. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019 годах запланировано строительство 29 детских садов с созданием 6010 мест, в том числе 3090 - ясельных.

По состоянию на 5 июля 2019 года работы завершены на 3 объектах. Продолжается строительство на 26 объектах, в том числе это кладка стен на 1 объекте; устройство кровли на 5 объектах; отделка, окна и двери, сети на 20 объектах.

Что касается капитального ремонта объектов образования, то на 5 июля работы ведутся на 26 объектах из 29. На 3 объектах работы завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU