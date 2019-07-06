Безработный татарстанец избил сабутыльника табуреткой

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-06T14:08:22+03:00

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4 июля в ЦРБ с травмами различной степени тяжести госпитализирован 44-летний житель Бугульмы. Естественно, что медики вызвали полицейских. Потерпевший рассказал оперативникам, что травмы ему нанес его знакомый. Полицейским, устанавливающим обстоятельства произошедшего, потерпевший рассказал, что травмы ему нанес знакомый.

Подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний безработный мужчина. Он распивал спиртные напитки с потерпевшим в его доме. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой он взял табурет и несколько раз ударил им соперника.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дел. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU