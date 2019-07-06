2019-07-06T14:08:22+03:00
Происшествия

Безработный татарстанец избил сабутыльника табуреткой

Ссора возникла на почве распития спиртного
Владимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленника задержали.Злоумышленника задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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4 июля в ЦРБ с травмами различной степени тяжести госпитализирован 44-летний житель Бугульмы. Естественно, что медики вызвали полицейских. Потерпевший рассказал оперативникам, что травмы ему нанес его знакомый. Полицейским, устанавливающим обстоятельства произошедшего, потерпевший рассказал, что травмы ему нанес знакомый.

Подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний безработный мужчина. Он распивал спиртные напитки с потерпевшим в его доме. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой он взял табурет и несколько раз ударил им соперника.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дел. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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