За "снятие порчи" пенсионерка из Татарстана отдала более 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-06T13:49:20+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июля в полицию обратилась 70-летняя жительница села Старые Кутуши. Она сообщила, что стала жертвой мошенников.

Пенсионерка рассказала, что 1 июля к ней домой пришли две женщины. Неизвестные сказали, что хотят приобрести овцу якобы для личных нужд. В ходе разговора сообщили, что на дом и хозяйство потерпевшей наложена порча и предложили ее снять.

- Пенсионерка, поверив их словам и следуя их советам, переложила все имеющиеся денежные средства и золотые изделия в конверт. Мошенницы завернули конверт в ткань, прочитали над ним заклинание, после чего отдали с просьбой спрятать в доме и не открывать, - сообщили в пресс-службе татарстанской полиции.

Распрощавшись с женщинами, женщина все же вскрыла конверт, однако денежных средств там не оказалось. В итоге женщина лишилась 43 тысяч рублей и ювелирных изделий на сумму 10 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU