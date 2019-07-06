И зачем был нужен весь этот цирк? Перешедший неделю назад в "Рубин" Сутормин может уйти в "Зенит"

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-06T12:44:07+03:00

По сообщению некоторых СМИ, контракт с казанским клубом еще не вступил в силу, чем пытается воспользоваться "Зенит"

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Один из самых громких трансферов лета в российской Премьер-Лиге может быть аннулирован. Полузащитник Алексей Сутормин, который неделю назад неожиданно для всех перешел в "Рубин", может покинуть Казань и перебраться в "Зенит".

Сутормин провел классный сезон в "Оренбурге", стал лидером команды,получил вызов в сборную. Его переход в "Зенит" казался делом решенным. Однако Сутормин предпочел переехать в Казань.

- Я очень-очень рад оказаться в этом клубе, буду стараться приносить как можно больше пользы команде и помочь завоевать высокие места в этом сезоне, - прокомментировал Сутормин свой переход.

Относительно своего выбора он сказал просто - кто больше хотел его видеть, туда он и перешел.

- Просто я оказался там, где был нужнее наверное, где во мне были заинтересованы тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в "Рубине", чему очень рад, -заявил Сутормин.

Впрочем, роман Сутормина с "Рубином", вероятно, продлится недолго. Накануне многие СМИ распространили информацию, что полузащитник все же перейдет в "Зенит". При этом, даже сообщалось, что на самом деле Сутормин не подписывал контракт с "Рубином", а до сих пор принадлежит "Оренбургу".

О том, что этот трансфер может состояться свидетельствует и неучастие Сутормина в товарищеском матче против "Тамбова". Игрок должен был выйти в основе, но в итоге так и не появился на поле.

ИСТОЧНИК KP.RU