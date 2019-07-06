2019-07-06T11:57:20+03:00
Общество

Семь улиц Нижнекамска на неделю оставят без горячей воды

Причина - ремонт водопровода
Владимир КРУПСКИЙ
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Воды не будет с 8.00 8 июля до 17.00 12 июля.Воды не будет с 8.00 8 июля до 17.00 12 июля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Нижнекамске продолжают ремонтировать водопроводные сети. Так, из-за проведения работ на улице Менделеева будет прекращена подача горячей воды с 8.00 8 июля до 17.00 12 июля по следующим адресам:

- По улице Сююмбике: №№ 4, 6, 12, 16, 30, 28, 24, 26, 20, 22, 14, 36, 42, 34, 32, 61, 55, 53, 59, 67, 65, 69, 63, 9, 11, 13, 71, 75, 73, 77, 79

- По проспекту Мира: №№ 66/2, 70, 72, 74, 76;

- По улице Чулман: №№ 17, 15;

- По улице Чишмале: №№ 1, 2, 3, 4, 4б, 6, 6/1, 8, 10, 11, 19, 15, 13, 17, 7, 9;

- По улице Менделеева: №№ 47, 55;

- По улице Ямьле: №№ 2, 4, 6, 9, 8а, 8б;

- По проспекту Строителей :№№ 64, 68;

А также школе №32, 10, с/к «Батыр», детском саду №94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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