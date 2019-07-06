Со дна Изумрудного озера в Казани подняли 40 мешков мусора

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-06T11:34:32+03:00

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В Казани активисты очистили от мусора дно озера Изумрудного и прилегающую к водоему территорию. По итогам экологической акции было собрано 40 мешков мусора, а это, между прочим, один «КАМАЗ».

Всего в акции приняли участие порядка 100 человек – активисты экологического движения «Будет чисто», сотрудники регионального отделения Русского географического общества в РТ, председатели территориально общественного управления Кировского и Московского районов и местные жители, сообщает пресс-служба администрации районов.

Часть мусора была поднята со дна водоема, где в течение 40 минут работали аквалангисты подводного исследовательского отряда имени Леонова.

- Мы с девушкой часто выходим на улицу убираться – во дворе, в парках. Нам приятно смотреть, когда вокруг чистая природа и зеленая трава. Поэтому для нас сбор мусор стал обязательным занятием, – рассказал один из участников акции Артур Никишин.

ИСТОЧНИК KP.RU