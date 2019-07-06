"Рубин" арендовал форварда "Динамо"

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-06T09:17:03+03:00

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Казанский "Рубин" продолжает искать варианты усиления состава. Так, казанский клуб нашел ударного форварда. Им стал 24-летний (7 июля исполнится 25) форвард Евгений Марков. Он перешел в "Рубин" из московского "Динамо" на правах аренды. За казанский клуб он будет выступать под №20.

Отметим, что Марков - воспитанник питерского "Зенита". Он играл за молодежную и вторую команду клуба с берегов Невы. В 2016 году он стал игроком "Тосно", где и заявил о себе. Зимой 2018-го перебрался в "Динамо". В минувшем сезоне в его активе 4 гола в 24 матчах за столичный клуб.

- Все произошло очень быстро. Вчера еще только был на сборах "Динамо", а сегодня уже приехал на базу и потренировался с "Рубином". Спасибо большое руководству обоих клубов, быстро сработали и нашли взаимопонимание. В прошлом сезоне и травмы были, и многое не получилось. Здесь задача забивать в каждом матче. Важно показать себя и сделать все возможное, чтобы команда вырвалась вперед - прокомментировал свой переход Евгений Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU