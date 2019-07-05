В Чебоксарах на две недели перекрыли улицу Асламаса
Ограничение на движение транспорта там будет действовать до 18 июля включительно
Объехать участок можно по альтернативной дороге с противоположной стороны микрорайона.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В пятницу, 5 июля, в Чебоксарах перекрыли улицу Асламаса. Речь идет об участке между проспектом Тракторостроителей и дома №16 по улице Асламаса. Причиной таких мер стало выполнение земляных работ при переустройстве наружного газопровода в рамках строительства новой автодороги.
Известно, что ограничение будет действовать две недели – до 18 июля включительно. Объехать участок можно по альтернативной дороге с противоположной стороны микрорайона.
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ИСТОЧНИК KP.RU