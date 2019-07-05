2019-07-05T19:36:25+03:00
Происшествия

В Казани будут судить уголовника, который через сайт знакомств вытянул из «невест» более 3,3 миллиона рублей

Несмотря на то, что он представлялся им заключенным колонии, они все равно продолжали с ним общение и даже хотели выйти за него замуж
Олег ЛУГОВОЙ
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32-летний житель Казани ответит в суде за обман женщин через интернет. Ему инкриминируют деяния, предусмотренные уголовными статьями: «кража» и «вымогательство».

По версии следователей, в 2018 году три жительницы Татарстана на сайте знакомств затеяли переписку с обвиняемым. В ней он представился женщинам осужденным, отбывающим срок в колонии.

Несмотря на это, жертвы продолжали общение и в итоге эмоционально сблизились с мужчиной. Он же в свою очередь обещал им продолжить их «роман» после освобождения. Речь шла даже о свадьбе.

В желании поскорее увидеть избранника, женщины согласились перечислить ему деньги для досрочного освобождения из колонии.

Так, 32-летняя жительница Казани, набрав кредитов, отослала мужчине 580 тысяч рублей, а 29-летняя девушка из Набережных Челнов также залезла в долги и перечислила 182 тысячи рублей.

А третья потерпевшая отдала аж 2,6 миллиона рублей, так как обвиняемый угрожал опубликовать ее интимные фото, которые она сама ему и переслала в ходе переписки.

Злоумышленника вскоре задержали, он недавно освободился из колонии и, похоже, вскоре вновь туда вернется.

- Ранее многократно судимый за грабежи и разбои мужчина от дачи показаний отказался. Он заключен под стражу, - сообщили в МВД Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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