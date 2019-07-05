В Казани будут судить уголовника, который через сайт знакомств вытянул из «невест» более 3,3 миллиона рублей
32-летний житель Казани ответит в суде за обман женщин через интернет. Ему инкриминируют деяния, предусмотренные уголовными статьями: «кража» и «вымогательство».
По версии следователей, в 2018 году три жительницы Татарстана на сайте знакомств затеяли переписку с обвиняемым. В ней он представился женщинам осужденным, отбывающим срок в колонии.
Несмотря на это, жертвы продолжали общение и в итоге эмоционально сблизились с мужчиной. Он же в свою очередь обещал им продолжить их «роман» после освобождения. Речь шла даже о свадьбе.
В желании поскорее увидеть избранника, женщины согласились перечислить ему деньги для досрочного освобождения из колонии.
Так, 32-летняя жительница Казани, набрав кредитов, отослала мужчине 580 тысяч рублей, а 29-летняя девушка из Набережных Челнов также залезла в долги и перечислила 182 тысячи рублей.
А третья потерпевшая отдала аж 2,6 миллиона рублей, так как обвиняемый угрожал опубликовать ее интимные фото, которые она сама ему и переслала в ходе переписки.
Злоумышленника вскоре задержали, он недавно освободился из колонии и, похоже, вскоре вновь туда вернется.
- Ранее многократно судимый за грабежи и разбои мужчина от дачи показаний отказался. Он заключен под стражу, - сообщили в МВД Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU