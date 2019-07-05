2019-07-05T18:46:07+03:00
Общество

В Татарстане 17 колледжей получат 36,3 миллиона рублей на проект «Цифровая образовательная среда»

Еще 45 миллионов рублей будут направлены на создание Центра опережающей профессиональной подготовки в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане 17 колледжей получат 36,3 миллиона рублей на проект «Цифровая образовательная среда». Об этом на заседании секции августовского совещания работников педобразования сообщил первый зам главы Минобра республики Андрей Поминов .

Деньги пойдут из бюджета России. Их получат Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая, Буинский ветеринарный техникум, Елабужский политехнический колледж, Зеленодольский механический колледж, Кукморский аграрный колледж, Мамадышский политехнический колледж, Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля, Набережночелнинский политехнический колледж, Нижнекамский политехнический колледж имени Королева, Нижнекамский педагогический колледж и Технический колледж имени Поташова. Кроме того, в список вошли шесть колледжей и техникумов Казани.

Еще 45 миллионов рублей будут направлены на создание Центра опережающей профессиональной подготовки на базе Казанского педагогического колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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