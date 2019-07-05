2019-07-05T18:53:50+03:00
Общество

Татарстанка втайне от мужа растратила выданные им полмиллиона рублей на оплату ипотеки

Ее супруг узнал об этом после звонка сотрудника Госжилфонда
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Женщина тратила "ипотечные" деньги на свое усмотрениеЖенщина тратила "ипотечные" деньги на свое усмотрениеФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:

Обычная схема: муж зарабатывает деньги, а жена занимается бытом, покупает продукты и вносит плату за ипотеку. Однако бывает, оказывается, и по-другому.

Так, в Татарстане мужчина регулярно давал своей супруге деньги, чтобы та заплатила за квартиру взятую по программе социальной ипотеки. Вот только женщина до банка с ними не доходила - тратила на свое усмотрение. Так и жили, пока мужу не позвонили из Госжилфонда Татарстана.

Наличие долга в 500 тысяч рублей для мужчины стало полной неожиданностью. Не имея другого выбора, он обязался все выплатить в ближайшее время. В противном случае будет подан иск в суд.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани будут судить уголовника, который через сайт знакомств вытянул из «невест» более 3,3 миллиона рублей
В Чебоксарах на две недели перекрыли улицу Асламаса
В Татарстане 17 колледжей получат 36,3 миллиона рублей на проект «Цифровая образовательная среда»
Крыша Центра семьи «Казан» в столице Татарстана вошла в топ-5 идеальных мест для свиданий в России
Луиза Хайруллина, похитившая 25 миллионов из банка, сама сдала свое местонахождение в Казани
Не более +24 градусов: какая погода ждет татарстанцев 6 и 7 июля
В Казани в течение трех суток по ночам будут перекрывать движение по улице Пушкина
«Сделайте жителей своими единомышленниками»: группа «Единой России» по контролю за нацпроектами проверила строительство детсадов в Казани
Полиция Чебоксар ответит за незаконную проверку кафе
В Нижнекамске горожане начали устраивать чаепития для дорожников после ремонта улиц