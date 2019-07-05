Татарстанка втайне от мужа растратила выданные им полмиллиона рублей на оплату ипотеки

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-05T18:53:50+03:00

Ее супруг узнал об этом после звонка сотрудника Госжилфонда

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Обычная схема: муж зарабатывает деньги, а жена занимается бытом, покупает продукты и вносит плату за ипотеку. Однако бывает, оказывается, и по-другому.

Так, в Татарстане мужчина регулярно давал своей супруге деньги, чтобы та заплатила за квартиру взятую по программе социальной ипотеки. Вот только женщина до банка с ними не доходила - тратила на свое усмотрение. Так и жили, пока мужу не позвонили из Госжилфонда Татарстана.

Наличие долга в 500 тысяч рублей для мужчины стало полной неожиданностью. Не имея другого выбора, он обязался все выплатить в ближайшее время. В противном случае будет подан иск в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU