2019-07-05T17:01:30+03:00
Происшествия

Луиза Хайруллина, похитившая 25 миллионов из банка, сама сдала свое местонахождение в Казани

Беглянка решила проверить, перечислили ли ей социальной выплаты на детей
Олег ЛУГОВОЙ
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Судьба похищенных миллионов до сих пор неизвестна.Судьба похищенных миллионов до сих пор неизвестна.Фото: скрин с видео
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Ранее сообщалось, что кассиршу, укравшую в Башкирии из банка 25 миллионов рублей, сдали ее собственные дети. Находясь в бегах они якобы соскучились по дедушке и одна из девочек ему позвонила. Сам же дедушка Рамиль Мулахметов в интервью «Комсомолке» опроверг эту информацию.

Теперь стала известна другая версия. Оказывается, находящаяся в бегах с детьми и мужем, Луиза Хайруллина сама сдала свое местонахождение в Казани.

Как сообщает РИА со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, найти и задержать кассиршу-миллионера удалось именно по ее сотовому телефону.

Он, как и мобильник ее мужа, был поставлен на прослушку. В один из моментов женщина сама активировала, «молчавшую» до этого СИМку.

Несмотря на то, что Луиза похитила 25 миллионов рублей, она зачем-то решила проверить начислили ли ей социальные выплаты на детей.

Довольно странно, согластитесь? Но с другой стороны, тут находит свое подтверждение версия о том, что похищенные миллионы понадобились на выплату долгов мужа-игромана. Да и сняла в Казани Хайруллина для себя, мужа и двух детей скромную однокомнатную квартиру, вряд ли из-за конспирации.

Тем не менее судьба похищенных денег до сих пор неизвестна. Хайруллина отказалась говорить куда она их дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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