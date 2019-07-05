Не более +24 градусов: какая погода ждет татарстанцев 6 и 7 июля
Эти выходные вновь не обещают татарстанцам настоящей летней жары. Максимум, что можно будет увидеть на термометре, так это +24 градуса.
Согласно прогнозам республиканского Гидрометцентра, в субботу, 6 июля, регион будет в гребне повышенного давления. Если и будут осадки, то только и местами в виде небольшого дождя.
Максимальная температура воздуха днем ожидается в пределах от +19 до +24 градусов.
В воскресенье же, 7 июля, через Татарстан пройдут очередные атмосферные фронты северо-западного циклона. Поэтому в республике прогнозируется возвращение дождей, а местами даже с грозами. При последних возможны кратковременные усиления ветра. Днем, в отличии от субботы, будет чуть холоднее – от +18 до +23 градусов.
К слову, особо погода не изменится и в следующий понедельник, 8 июля. Осадки прекратятся только на ночь, а днем вновь стоит ожидать дожди с грозами и на термометре днем максимум +24 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»