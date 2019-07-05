Не более +24 градусов: какая погода ждет татарстанцев 6 и 7 июля

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-05T16:58:10+03:00

Зонтик не стоит убирать подальше - на этих выходных вновь ожидаются дожди, местами с грозой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье в республику должна вернуться гроза с сильным ветром

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Эти выходные вновь не обещают татарстанцам настоящей летней жары. Максимум, что можно будет увидеть на термометре, так это +24 градуса.

Согласно прогнозам республиканского Гидрометцентра, в субботу, 6 июля, регион будет в гребне повышенного давления. Если и будут осадки, то только и местами в виде небольшого дождя.

Максимальная температура воздуха днем ожидается в пределах от +19 до +24 градусов.

В воскресенье же, 7 июля, через Татарстан пройдут очередные атмосферные фронты северо-западного циклона. Поэтому в республике прогнозируется возвращение дождей, а местами даже с грозами. При последних возможны кратковременные усиления ветра. Днем, в отличии от субботы, будет чуть холоднее – от +18 до +23 градусов.

К слову, особо погода не изменится и в следующий понедельник, 8 июля. Осадки прекратятся только на ночь, а днем вновь стоит ожидать дожди с грозами и на термометре днем максимум +24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU