В Казани в течение трех суток по ночам будут перекрывать движение по улице Пушкина

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-05T16:35:29+03:00

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В столице Татарстана из-за ремонта дорог вновь введут ограничения на движение транспорта. В этот раз «под прицел» попала улица Пушкина. Днем там будет все как обычно – перекрывать путь машинам будут по ночам в течение трех ближайших суток.

Так, с 21.00 5 июля до 9.00 6 июля, а также с 21.00 6 июля до 9.00 7 июля для автомобилистов не будет доступен участок от улицы Островского до улицы Горького.

А с 21.00 7 июля до 9.00 8 июля движение транспорта запретят на участке от улицы Горького до улицы Большая Красная. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU