2019-07-05T16:35:29+03:00
Общество

В Казани в течение трех суток по ночам будут перекрывать движение по улице Пушкина

Там будут ремонтировать дорогу
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В столице Татарстана из-за ремонта дорог вновь введут ограничения на движение транспорта. В этот раз «под прицел» попала улица Пушкина. Днем там будет все как обычно – перекрывать путь машинам будут по ночам в течение трех ближайших суток.

Так, с 21.00 5 июля до 9.00 6 июля, а также с 21.00 6 июля до 9.00 7 июля для автомобилистов не будет доступен участок от улицы Островского до улицы Горького.

А с 21.00 7 июля до 9.00 8 июля движение транспорта запретят на участке от улицы Горького до улицы Большая Красная. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани будут судить уголовника, который через сайт знакомств вытянул из «невест» более 3,3 миллиона рублей
В Чебоксарах на две недели перекрыли улицу Асламаса
В Татарстане 17 колледжей получат 36,3 миллиона рублей на проект «Цифровая образовательная среда»
Татарстанка втайне от мужа растратила выданные им полмиллиона рублей на оплату ипотеки
Крыша Центра семьи «Казан» в столице Татарстана вошла в топ-5 идеальных мест для свиданий в России
Луиза Хайруллина, похитившая 25 миллионов из банка, сама сдала свое местонахождение в Казани
Не более +24 градусов: какая погода ждет татарстанцев 6 и 7 июля
«Сделайте жителей своими единомышленниками»: группа «Единой России» по контролю за нацпроектами проверила строительство детсадов в Казани
Полиция Чебоксар ответит за незаконную проверку кафе
В Нижнекамске горожане начали устраивать чаепития для дорожников после ремонта улиц