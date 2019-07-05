2019-07-05T17:30:48+03:00
Общество

Крыша Центра семьи «Казан» в столице Татарстана вошла в топ-5 идеальных мест для свиданий в России

Позицию в рейтинге с этой локацией разделили мосты в Севастополе и Екатеринбурге
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

В преддверии Международного дня поцелуя, который отмечается 6 июля, сервис Tvil.ru провел опрос среди россиян на звание лучшего места для свиданий.

Так, согласно полученным данным, на первом месте оказались Сочи со смотровой башней на горе Ахун. За это место свои голоса отдали 22% респондентов.

Далее идут Поцелуев мост в Санкт-Петербурге, Беседка ветров в Гурзуфе и платан Айседоры Дункан в Ялте. За эти локации для свиданий проголосовало 17% опрошенных.

А Мостик влюбленных в Севастополе, Мост молодоженов в Екатеринбурге и смотровая площадка центра семьи «Казан» в столице Татарстана получили по 11% голосов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани будут судить уголовника, который через сайт знакомств вытянул из «невест» более 3,3 миллиона рублей
В Чебоксарах на две недели перекрыли улицу Асламаса
В Татарстане 17 колледжей получат 36,3 миллиона рублей на проект «Цифровая образовательная среда»
Татарстанка втайне от мужа растратила выданные им полмиллиона рублей на оплату ипотеки
Луиза Хайруллина, похитившая 25 миллионов из банка, сама сдала свое местонахождение в Казани
Не более +24 градусов: какая погода ждет татарстанцев 6 и 7 июля
В Казани в течение трех суток по ночам будут перекрывать движение по улице Пушкина
«Сделайте жителей своими единомышленниками»: группа «Единой России» по контролю за нацпроектами проверила строительство детсадов в Казани
Полиция Чебоксар ответит за незаконную проверку кафе
В Нижнекамске горожане начали устраивать чаепития для дорожников после ремонта улиц