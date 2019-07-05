Крыша Центра семьи «Казан» в столице Татарстана вошла в топ-5 идеальных мест для свиданий в России

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-05T17:30:48+03:00

Позицию в рейтинге с этой локацией разделили мосты в Севастополе и Екатеринбурге

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В преддверии Международного дня поцелуя, который отмечается 6 июля, сервис Tvil.ru провел опрос среди россиян на звание лучшего места для свиданий.

Так, согласно полученным данным, на первом месте оказались Сочи со смотровой башней на горе Ахун. За это место свои голоса отдали 22% респондентов.

Далее идут Поцелуев мост в Санкт-Петербурге, Беседка ветров в Гурзуфе и платан Айседоры Дункан в Ялте. За эти локации для свиданий проголосовало 17% опрошенных.

А Мостик влюбленных в Севастополе, Мост молодоженов в Екатеринбурге и смотровая площадка центра семьи «Казан» в столице Татарстана получили по 11% голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU