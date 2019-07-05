«Сделайте жителей своими единомышленниками»: группа «Единой России» по контролю за нацпроектами проверила строительство детсадов в Казани

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-05T16:04:04+03:00

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В пятницу, 5 июля, участники группы контроля за реализацией национальных проектов в Татарстане провели рейд по строительным площадкам детских садов в Казани. Группа во главе с заместетелем председателя Госсовета РТ, членом фракции «Единая Россия» Татьяной Ларионовой посетила три дошкольных учреждения, которые возводятся в рамках нацпроекта «Демография». Все три объекта должны принять первых воспитанников уже к сентябрю.

Фото: Из материалов пресс-службы

Первым объектом рейда стал детсад на ул. Завойского, 27. Здесь идет строительство корпуса на две ясельные группы, которые смогут вместить 50 воспитанников. Новый садик станет дополнительным подразделением уже работающего детсада №146, который располагается в том же районе.

- Работы идут быстро, подрядчик активно реагирует на пожелания. В частности, были вопросы по переносу дверных проемов и по организации подъездных путей к садику – их удалось решить после первой просьбы. Уверена, что к 1 сентября объект будет сдан. Наш коллектив уже готов принимать детей, - отметила в беседе с Татьяной Ларионовой руководитель учреждения Галина Журавлева.

Фото: Из материалов пресс-службы

Участница рейда, эксперт группы контроля – создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова отметила, что строительство именно ясельного корпуса является наиболее приоритетным направлением.

- Сейчас в Татарстане местами в детских садах обеспечены 67,5% детей в возрасте 1,5-3 лет. И хотя это один из лучших показателей в стране, расслабляться ни в коем случае нельзя. Нужно доводить этот показатель до 100%. Это важно не только в плане благополучия мам, но и имеет большое значение для экономики: молодые женщины должны иметь возможность при желании быстро выйти из декретного отпуска и вернуться к работе. Сейчас из-за нехватки ясельных мест такая возможность есть не у всех, - сказала она.

Также группа контроля осмотрела ход строительства детских садов на ул. Родина, 26Д и на ул. Камая, 12. Это крупные комплексы, рассчитанные, соответственно на 260 и 440 детей (14 и 24 группы) из строящихся рядом многоэтажных микрорайонов.

Фото: Из материалов пресс-службы

Руководитель группы контроля Татьяна Ларионова попросила строителей объекта на ул. Камая обратить особое внимание на вопросы безопасности: здесь строятся два корпуса, один из которых находится в высокой степени готовности и будет сдан к началу учебного года, а второй запланирован к вводу через несколько месяцев. Зампред Госсовета РТ попросила проследить за тем, чтобы в сентябре, когда первый корпус откроет свои двери, работа строителей на втором объекте никак не сказывалась на детях.

Фото: Из материалов пресс-службы

- Я вижу, что работа идет хорошими темпами, - отметила Татьяна Ларионова. - Но меня беспокоит, что к контролю за ходом реализации нацпроекта не подключены жители. Я специально обратила внимание на паспорта объектов - стенды с данными о подрядчике, сроках строительства. Там нет указания, что стройка идет в рамках нацпроекта «Демография». Висит отдельно бумажное указание на скотче (я так понимаю, специально для нас повесили, перед рейдом). Это неправильно, так не пойдет. Прошу это исправить в кратчайшие сроки. Нужно дать жителям возможность контролировать ход строительства, нужно родителей, которые очень ждут сдачи этих детских садов, сделать нашими единомышленниками!

Фото: Из материалов пресс-службы

СПРАВКА

Реализация национальных проектов стартовала в 2019 году. В их основе лежат цели и задачи, изложенные в президентском указе Владимира Путина от 7 мая 2018 года. На реализацию 12 нацпроектов в Татарстане в 2019-2021 годах запланировано направить 44,6 млрд. рублей. В феврале текущего года по поручению Татарстанской «Единой России» была создана группа контроля за реализаций нацпроектов, которую возглавила заместитель председателя Госсовета республики Татьяна Ларионова. Группа ежемесячно проводит общественные слушания по отдельным нацпроектам, эксперты регулярно выезжают с рейдами на объекты. В июне группа контроля инициировала проект «Фотоконтроль», в котором может принять участие любой житель республики: для этого нужно в еженедельном режиме с одной и той же точки фотографировать объекты национальных проектов. Ознакомиться с полным перечнем объектов нацпроектов можно на сайте VMESTE.TATAR, там же размещаются снимки проекта «Фотоконтроль».

ИСТОЧНИК KP.RU