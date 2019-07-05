Житель Чувашии ответит в суде за секс-насилие над 9-летней падчерицей
За секс-насилие над ребенком в суде ответит 29-летний житель Чебоксарского района.
Как следует из материалов уголовного дела, рано утром 19 апреля этого года у себя дома пьяный мужчина воспользовался тем, что его жены не было рядом и надругался над 9-летней падчерицей. В силу своего возраста девочка не могла оказать насильнику какого-либо сопротивления.
Через некоторое время девочка рассказала о произошедшем своей родной матери. Женщина тут же обратилась в полицию с заявлением на супруга.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».
- Обвиняемый сейчас находится под стражей. С потерпевшей девочкой были организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU