В Нижнекамске горожане начали устраивать чаепития для дорожников после ремонта улиц

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-05T15:36:37+03:00

Новую традицию в Татарстане подхватили жители домов №50 и №54 на проспекте Строителей

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Жители Нижнекамска создали новую традицию в Татарстане - устраивать большое чаепитие во дворах домов после завершения там ремонта дорог. Так они благодарят рабочих и радуют друг друга. Так, накануне праздник дорожникам устроили жители домов №50 и №54 на проспекте Строителей.

На нескольких столах были расставлены балеши, пироги, салаты и мясо. В разгар чаепития председатель женсовета микрорайона пела песни. Люди благодарили рабочих, а те, в свою очередь – жителей, помогших в ремонте.

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ИСТОЧНИК KP.RU