В Нижнекамске горожане начали устраивать чаепития для дорожников после ремонта улиц
Новую традицию в Татарстане подхватили жители домов №50 и №54 на проспекте Строителей
Фото: пресс-служба администрации Нижнекамска
Изменить размер текста:
Жители Нижнекамска создали новую традицию в Татарстане - устраивать большое чаепитие во дворах домов после завершения там ремонта дорог. Так они благодарят рабочих и радуют друг друга. Так, накануне праздник дорожникам устроили жители домов №50 и №54 на проспекте Строителей.
На нескольких столах были расставлены балеши, пироги, салаты и мясо. В разгар чаепития председатель женсовета микрорайона пела песни. Люди благодарили рабочих, а те, в свою очередь – жителей, помогших в ремонте.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU