ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала по итогам 1 полугодия 2019 года

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-05T14:06:42+03:00

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По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Капитал занял ведущие позиции на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам.

По данным Dealogic инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России и занял 31,12% доли рынка, выступив организатором 14 сделок общим объемом $4,5 млрд.

ВТБ Капитал также занял первое место в категории «Организатор DCM-размещений в Восточной Европе» по данным рэнкинга Bloomberg. Доля рынка составила 11,5%, инвестбанк реализовал 42 транзакции объемом $5,8 млрд.

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал:

«С начала 2019 года ВТБ Капитал принял участие в ряде знаковых сделок на рынках долгового капитала. Команда инвестбанка вывела на рынок как дебютных эмитентов, так и известные имена. В частности, ВТБ Капитал вновь стал организатором размещений суверенных еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации, также нам удалось разместить первый выпуск «зеленых» еврооблигаций в России для РЖД и привлечь новый пул инвесторов в DCM-транзакции. Уверен, что и в дальнейшем нацеленность на результат и профессионализм нашей команды позволят ВТБ Капитал оставаться сильнейшим игроком на рынках долгового капитала».

СПРАВКА

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 830 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 290 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.

ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.

ИСТОЧНИК KP.RU