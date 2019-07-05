На будущей автотрассе Москва-Казань протестируют безбарьерную оплату проезда
Автотрасса Москва-Казань станет пилотным участком по внедрению безбарьерной оплаты проезда по таким дорогам. Внедрение проекта планируется к концу 2020 года, сообщает ТАСC со ссылкой на замминистра транспорта России Иннокентия Алафинова.
Известно, что с помощью системы free flow («свободный поток» - Ред.) автомобилист сможет внести за проезд по платной дороге на ходу. Это поможет избежать заторов на пунктах оплаты и не позволит машинам проезжать бесплатно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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