2019-07-05T12:31:29+03:00
Общество

Мэрия Казани: если кассовый аппарат в автобусе неисправен, то пассажир имеет право ехать бесплатно

Во всех городских автобусах можно оплачивать проезд банковской картой и при помощи мобильного телефона
Алина ГАБДУЛИНА
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Кондукторы не могут требовать у пассжиров исключительно наличные деньгиКондукторы не могут требовать у пассжиров исключительно наличные деньгиФото: Алина НИЗАМОВА
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Вот уже почти неделю во всех автобусах Казани можно оплачивать проезд при помощи банковских карт и мобильных телефонов. Однако за пять дней горожане столкнулись сразу с несколькими проблемами: где-то кондукторы просят оплачивать поездку наличными, а где-то с карты снимают сразу 279 рублей вместо положенных 27.

Председатель Комитета по транспорту исполкома Айдар Абдулахаков во время планерки в мэрии напомним, что кассовый аппарат неисправен, то пассажир имеет полное право ехать до нужной ему остановки совершенно бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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