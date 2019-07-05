Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-05T12:41:55+03:00

В Российском Футбольном Союзе поддержали заявку, а власти Татарстана считают, что город справится с крупным спортивным событием

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Казань может принять еще один серьезный футбольный праздник. Столицу Татарстана выдвинули на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 годах. В этом матче традиционно встречаются победители Лиги Чемпионов и Лиг Европы. Так что у казанских болельщиков будет возможность увидеть, например, мадридский "Реал" или "Барселону".

Заявку Казани поддержали в Российском Футбольном Союзе (РФС). Теперь РФС отправит ее на рассмотрение в УЕФА. Так что останется только ждать.

Идею поддержали и власти Татарстана. Так, по словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, в Казани есть вся необходимая инфраструктура для проведения матчей самого высокого уровня.

- Приветствуем решение РФС и надеемся на положительный результат, - отметила Лилия Галимова.

В этом году матч за Суперкубок УЕФА примет турецкий Стамбул. Через год победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы сразятся в португальском Порту.

ИСТОЧНИК KP.RU