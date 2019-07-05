Полиция Чебоксар ответит за незаконную проверку кафе

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-05T15:52:07+03:00

В действия правоохранителей были выявлены нарушения закона о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ее не согласовали с прокуратурой города

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В Чебоксарах отдел полиции №5 организовал внеплановую проверку кафе на улице Гражданская. Мероприятие не было согласовано с прокуратурой города, распоряжение для его проведения не издавалось, а владелец заведения не был заранее предупрежден.

Именно этот факт и стал причиной представления, направленного надзорным ведомством в адрес начальника полиции Чебоксар. В действия правоохранителей были выявлены нарушения закона о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU