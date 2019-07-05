СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-05T13:32:56+03:00

Ранее он был помощником председателя Кабмина республики

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Стало известно, что новым министром экономического развития Чувашии стал Павел Иванов. Ранее он был помощником председателя Кабмина республики. В различные годы Иванов занимал пост заместителя главы Минфина региона, а также работал в структурах различных банков.

В свою очередь, временно исполнявшая обязанности министра экономического развития Чувашии Светлана Ананьева вернулась на пост помощника главы региона.

Павел Иванов выразил признательность главе Чувашии Михаилу Игнатьеву за оказанное доверие. А тот обозначил новому министру основные задачи, стоящие перед ведомством.

Среди них: повышение инвестиционной привлекательности Чувашии, открытие новых производств, привлечение резидентов на площадки ТОСЭР города Канаш и в индустриальные парки Чебоксар, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также регулирование алкогольного рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU