2019-07-05T13:02:53+03:00
Авто

В центре Казани появились два новых «вафельных» перекрестка

Разметка появилась на пересечении улиц Пушкина с Салимжанова, а также Татарстан с Правобулачной
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаФото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
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В центре Казани ночью с 4 на 5 июля установили два новых «вафельных» перекрестка. Разметки площадью 1,6 тысячи квадратных метра появились на пересечении улиц Пушкина с Салимжанова, а также Татарстан с Правобулачной.

Данная разметка поможет разгрузить перекресток, на котором в часы пик нередко возникают пробки. На разметку нельзя выезжать, если впереди автомобиля образовался затор. За нарушение налагается штраф в размере 1 000 рублей.

Отметим, первый в Казани «вафельный» перекресток появился на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижском Коммуны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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