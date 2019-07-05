В центре Казани появились два новых «вафельных» перекрестка

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-05T13:02:53+03:00

Разметка появилась на пересечении улиц Пушкина с Салимжанова, а также Татарстан с Правобулачной

Изменить размер текста: A A

В центре Казани ночью с 4 на 5 июля установили два новых «вафельных» перекрестка. Разметки площадью 1,6 тысячи квадратных метра появились на пересечении улиц Пушкина с Салимжанова, а также Татарстан с Правобулачной.

Данная разметка поможет разгрузить перекресток, на котором в часы пик нередко возникают пробки. На разметку нельзя выезжать, если впереди автомобиля образовался затор. За нарушение налагается штраф в размере 1 000 рублей.

Отметим, первый в Казани «вафельный» перекресток появился на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижском Коммуны.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU