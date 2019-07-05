6 июля в двух районах Казани на время отключат электричество

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-05T10:44:17+03:00

Без света людям придется находиться с 8.00 и вплоть до вечера

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В субботу, 6 июля, в ряде домов Московского и Приволжского районов Казани на время отключат электричество. Без света людям придется находиться с 8.00 до 20.00 и с 8.00 до 18.00 соответственно. Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей

В частности, в Московском районе отключение коснется домов по адресам: Волгоградская, 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 9; Восстания, 31, 33, 35, 37; Декабристов, 106, 112, 110, 114, 150, 152, 154 и Ибрагимова, 26а, 28, 28а, 30, 30а.

В Приволжском же районе без света останутся жители домов по адресам: проспект Победы, 72 и Сафиуллина, 6 (корпуса 1, 2, 3), 8, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU