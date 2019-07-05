УНИКС усилился форвардом сборной Исландии
Хаукур Палссон подписал контракт по схеме 1+1
Фото: БК УНИКС.
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Казанский УНИКС продолжает формировать состав для предстоящего сезона. Так, стало известно, что продолжат выступать за клуб четыре легионера - защитники Джамар Смит и Эррик Макколум, форварды Костас Каймакоглу и Реймар Морган.
Кроме того, появился в УНИКСе и новый игрок - форвард Хаукур Палссон. 27-летний исландец за восемь лет в Европе сменил 9 команд. В последнее время играл в составе "Нантерра". Контракт с УНИКСом он заключил на год с возможностью продления еще на один сезон.
ИСТОЧНИК KP.RU