УНИКС усилился форвардом сборной Исландии

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-05T10:23:56+03:00

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Казанский УНИКС продолжает формировать состав для предстоящего сезона. Так, стало известно, что продолжат выступать за клуб четыре легионера - защитники Джамар Смит и Эррик Макколум, форварды Костас Каймакоглу и Реймар Морган.

Кроме того, появился в УНИКСе и новый игрок - форвард Хаукур Палссон. 27-летний исландец за восемь лет в Европе сменил 9 команд. В последнее время играл в составе "Нантерра". Контракт с УНИКСом он заключил на год с возможностью продления еще на один сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU