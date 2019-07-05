6 и 7 июля троллейбусы в Йошкар-Оле будут ездить по измененному маршруту

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-05T12:13:06+03:00

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6 июля и 7 июля в ряд троллейбусов Йошкар-Олы временно изменит схему движения на участке между улицами Машиностроителей и Первомайской. Причина этого – перекрытие Ленинского проспекта.

Маршрут №2: к/ст. «Вишнёвая» — по маршруту - микрорайон Восточный — улица Интернационалистов — Красноармейская — Машиностроителей и далее по маршруту до 9-ого микрорайона;

Маршрут №6: улица Гайдара — по маршруту — Панфилова — Суворова — Машиностроителей и далее по маршруту до к/ст «Дмитриевка» ;

Маршрут №8: к/ст. «Вишнёвая» — по маршруту - Сосновая роща — Петрова — Интернационалистов — Красноармейская — Машиностроителей и далее по маршруту до пгт. Медведево;

Маршрут №11а: к/ст. «Вокзал» — Панфилова — Суворова — Машиностроителей и далее по маршруту до к/ст. «Вокзал»;

Маршрут №11б: к/ст. «Вокзал» — по маршруту — ДК имени Ленина» — Машиностроителей - Суворова — к/ст. «Вокзал»;

Схема движения троллейбусов №1, №5, №10 не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU