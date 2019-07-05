Татарстанская таможня и ФСБ раскрыла международную группу, которая занималась контрабандой стероидов
Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ, совершенной организованной преступной группой. Его фигурантами стали граждане России и Беларуси.
Операцию разрабатывали совместно таможенники и сотрудники ФСБ Татарстана. Они установили, что злоумышленники, используя социальные сети, запланировали пересылать посылки с наркотиками из Беларуси в Россию.
Так, житель Татарстана вошел в данную преступную группу для того, чтобы продавать у себя анаболические стероиды, изготовляемых кустарным способом на территории Беларуси.
Мужчину задержали в офисе службы экспресс-доставки сразу после получения им двух посылок. Внутри которых на его имя находились таблетки и ампулы.
Экспертиза установила, что в их составе имеются сильнодействующие вещества. Всего изъято 7 154 единицы фармацевтической продукции (4 050 таблеток, 2 550 капсул, 520 ампул и 34 флакона), общим весом 2 309 граммов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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