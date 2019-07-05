Татарстанская таможня и ФСБ раскрыла международную группу, которая занималась контрабандой стероидов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-05T13:51:55+03:00

Эти вещества изъяли во время получения посылки Фото: Из материалов пресс-службы

Изъято более двух килограммов опасных веществ, которые кустарно производили в Беларуси

Изменить размер текста: A A

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ, совершенной организованной преступной группой. Его фигурантами стали граждане России и Беларуси.

Операцию разрабатывали совместно таможенники и сотрудники ФСБ Татарстана. Они установили, что злоумышленники, используя социальные сети, запланировали пересылать посылки с наркотиками из Беларуси в Россию.

Так, житель Татарстана вошел в данную преступную группу для того, чтобы продавать у себя анаболические стероиды, изготовляемых кустарным способом на территории Беларуси.

Мужчину задержали в офисе службы экспресс-доставки сразу после получения им двух посылок. Внутри которых на его имя находились таблетки и ампулы.

Экспертиза установила, что в их составе имеются сильнодействующие вещества. Всего изъято 7 154 единицы фармацевтической продукции (4 050 таблеток, 2 550 капсул, 520 ампул и 34 флакона), общим весом 2 309 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU