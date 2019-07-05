В Марий Эл открылся новый благоустроенный пляж «Молодежный» у реки Возармашка
Он разместился рядом с деревней Мари-Возармаш
Фото: МЧС России по Марий Эл
Изменить размер текста:
В Мари-Турекском районе Марий Эл открылся новый благоустроенный пляж «Молодежный». Он появился на берегу реки Возармашка у деревни Мари-Возармаш.
На пляже установлены навесы от солнца, раздевалки и общественные туалеты. Кроме того, на территории работает спасательный пост.
Известно, что сейчас в республике функционирует 41 пляж: 15 – в районах, 11 – в детских лагерях, 15 – в санаториях. Помимо этого в сельских поселениях республики специалисты обустроили 120 мест для купания.
ИСТОЧНИК KP.RU