В Марий Эл открылся новый благоустроенный пляж «Молодежный» у реки Возармашка

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-05T09:56:11+03:00

Он разместился рядом с деревней Мари-Возармаш

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В Мари-Турекском районе Марий Эл открылся новый благоустроенный пляж «Молодежный». Он появился на берегу реки Возармашка у деревни Мари-Возармаш.

На пляже установлены навесы от солнца, раздевалки и общественные туалеты. Кроме того, на территории работает спасательный пост.

Известно, что сейчас в республике функционирует 41 пляж: 15 – в районах, 11 – в детских лагерях, 15 – в санаториях. Помимо этого в сельских поселениях республики специалисты обустроили 120 мест для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU