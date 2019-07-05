Жители Чувашии поддержали идею круглосуточного ремонта дорог
Однако первым в интернет-голосовании стал ремонт дорог в ночное время
Днем дороги ремонтировать предлагают лишь 6,5% опрошенных жителей Чувашии.
Изменить размер текста:
Жителям Чувашии предложили пройти опрос на тему удобного времени суток для дорожных работ. Так, большинство (46,2%) поддержали идею ночного ремонта дорог, когда нагрузка на них минимальна.
Чуть меньше – 45,2% - решили, что лучше ремонтировать дороги круглосуточного. По их мнению, это поможет быстрее заканчивать работы.
Ремонтировать дороги исключительно днем предлагают лишь 6,5% опрошенных жителей Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU