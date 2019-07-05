2019-07-05T09:02:37+03:00
Здоровье

В селах Чувашии для полноценной работы не хватает не хватает 84 врачей

И это несмотря на то, что по программе "Земский доктор" было привлечено более 400 специалистов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что для полноценной работы в селах Чувашии не хватает 84 врачей. И несмотря на то, что ранее по программе «Земский доктор» было привлечено более 400 специалистов. Укомплектованность врачами сейчас составляет 75,6% по всей республике. В первичном звене укомплектованность 79,9 %, сообщает «ТАСС».

В частности, региону не хватает терапевтов и участковых педиатров.

Однако, по словам министра здравоохранения республики Владимира Викторова, с момента работы программы "Земский доктор" 427 специалистов были привлечены в село. Основная масса врачей осталась на местах после пяти лет работы. Это позволило сохранить обеспеченность врачами на селе до 18,7 на 10 тыс. населения, и даже повысить ее на 2,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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