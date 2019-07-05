В селах Чувашии для полноценной работы не хватает не хватает 84 врачей
Стало известно, что для полноценной работы в селах Чувашии не хватает 84 врачей. И несмотря на то, что ранее по программе «Земский доктор» было привлечено более 400 специалистов. Укомплектованность врачами сейчас составляет 75,6% по всей республике. В первичном звене укомплектованность 79,9 %, сообщает «ТАСС».
В частности, региону не хватает терапевтов и участковых педиатров.
Однако, по словам министра здравоохранения республики Владимира Викторова, с момента работы программы "Земский доктор" 427 специалистов были привлечены в село. Основная масса врачей осталась на местах после пяти лет работы. Это позволило сохранить обеспеченность врачами на селе до 18,7 на 10 тыс. населения, и даже повысить ее на 2,2%.
ИСТОЧНИК KP.RU