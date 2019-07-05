На татарстанца, который на трассе М7 в Чувашии насмерть сбил отца и дочь, заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-05T08:48:15+03:00

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц

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3 июля на трассе М7 возле села Ахманеи в Моргаушском районе Чувашии автомобиль «Фиат Дукато» сбил двух пешеходов – 17-летнюю девушку и ее 47-летнего отца. За рулем иномарки был 37-летний житель Татарстана.

Сила удара была такова, что девушка погибла на месте. Ее отец был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии и вскоре также скончался.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц на водителя «Фиат Дукато» возбуждено уголовное дело. Мера пресечения в отношении предполагаемого виновника пока не избиралась.

- По словам управлявшего фургоном жителя Республики Татарстан, который двигался со стороны Казани, он поздно заметил пешеходов и не смог избежать наезда, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU