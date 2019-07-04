Татьяна Ларионова муниципальным главам: «Не молчите о нацпроектах, люди хотят знать, какие объекты сейчас строятся в каждом районе»

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-04T19:23:32+03:00

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В четверг, 4 июля, в конференц-зале исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» прошло рабочее совещание Группы контроля по реализации нацпроектов в Татарстане. Муниципальные районы отчитались о том, как идет строительство и ремонт дорог и социальных объектов.

Фото: Из материалов пресс-службы

Впрочем, руководитель группы – зампред Госсовета РТ Татьяна Ларионова – указала на ряд недоработок и, в частности, на то, что жители республики все еще не получают от властей полной информации по нацпроектам.

- Вы знаете, что недавно, 24 июня, в Татарстане по поручению Генерального совета «Единой России» побывала федеральная Группа контроля нацпроектов, - рассказала Татьяна Ларионова. - По итогам визита инспекторов составлен очень серьезный протокол, его подписал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Мы настояли, чтобы в него включили указания на риски. Я знаю, что этот протокол был передан Секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, и он высказался в том ключе, что «Татарстан – единственный из регионов не побоялся указать на конкретные риски». Что это значит? А то, что наша республика сейчас на передовой: пока другие территории только погружаются, оценивают объемы предстоящей работы, мы уже во всем разобрались и начинаем сдавать первые объекты. Важно удержать эту планку.

Темой совещания с муниципальными районами стали не только вопросы строительства объектов национальных проектов, но и качество работы по оповещению граждан. Татьяна Ларионова отметила, что пока еще не на всех объектах размещены «паспорта» - информационные стенды, по которым жители могут понять, что стройка идет в рамках национального проекта.

- О том, что «где-то там» есть 12 нацпроектов, знают многие, - пояснила Ларионова. - Но вот назвать, что именно строится и где, в каком районе, могут лишь единицы. Люди не чувствуют, что национальные проекты конкретно влияют на их жизнь. Поэтому надо на каждой стройплощадке написать эту информацию - тогда люди, которые мимо ходят каждый день, увидят, запомнят, начнут подключаться к контролю.

Фото: Из материалов пресс-службы

Отдельно зампред республиканского парламента прокомментировала промежуточные итоги акции «Фотоконтроль. Нацпроекты - 2019». Акция была объявлена ровно месяц назад, на заседании фракции «Единой России» в Госсовете РТ. За это время был создан сайт VMESTE.TATAR, на который каждый желающий может в еженедельном режиме присылать фото строящихся объектов.

- Фотографии пошли, - сообщила Татьяна Ларионова. - Но пока что основной поток приходит от муниципальных депутатов «Единой России» - а не от людей. Я прошу и даже настаиваю, что нужно подключать жителей к этой работе: молодые семьи - к контролю за строительством 28 детских садов, общества инвалидов - к контролю за реконструкцией психоневрологических интернатов, молодежные организации - к контролю за строительством спортивных и культурных объектов. Такие примеры есть: например, в Арском районе фотоконтроль ведут пенсионеры и даже священнослужители. Нужно расширять этот опыт: татарстанцы готовы включаться, нужно им только рассказать, куда отправлять снимки и как правильно снимать.

Участники совещания разобрали на примерах, какие фотографии приходят по линии «Фотоконтроля».

- Есть снимки красивые, но бесполезные - они показывают мастерство фотографа, но ничего не говорят о том, какая работа проделана и в какие сроки, - отозвалась руководитель группы контроля. - Я настаиваю, что нам нужна не красивая фотогалерея. Мы занимаемся контролем: а значит, снимать нужно с одной точки, одни и те же объекты – чтобы было видно, идет работа или нет.

В ближайшее время в рамках работы группы контроля запланирован рейд по объектам дошкольного образования. В июле также состоятся общественные слушания по национальному проекту «Культура». В августе пройдут слушания по двум национальным проектам - «Цифровая экономика» и «Образование».

СПРАВКА

Национальные проекты стартовали в 2019 году. На реализацию 12 нацпроектов в Татарстане в 2019-2021 годах будет направлено 44,6 млрд рублей. Это позволит республике построить и модернизировать 690 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU