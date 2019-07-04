Новый рейтинг редких имен Казани для детей: Аврора, Мия, Тея и Айгизя

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-04T18:21:55+03:00

На прошлой неделе в городе было зарегистрировано появление на свет 435 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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Согласно данным ЗАГСа Казани, на прошлой неделе в городе было зарегистрировано появление на свет 435 детей. Из них 228 – это мальчики, и 207 - девочки.

Самый маленький вес, который был зафиксирован при рождении, в этот раз составил 1 880 граммов, а самый максимальный – 4 800 граммов.

А как же с рейтингом имен, которыми казанцы нарекали своих детей на прошлой неделе? Он выглядит так.

Чаще всего новорожденных называли: Амиром, Тимуром, Каримом, Артемом, Миланой, Софией и Евой.

В список же самых редких попали имена: Аврора, Хаят, Салих, Виктор, Алсу, Ильмаз, Рамзан, Таир, Камал, Бадретдин, Лука, Мия, Тея, Алана, Айгизя, Ада, Алла, Мирра, Арон, Анита, Виталина, Леван, Любава, Эмин и Ян.

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ИСТОЧНИК KP.RU