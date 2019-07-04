Ряд имамов Татарстана против видоекамер в мечетях: Казанский Кремль решил не вмешиваться в это противостояние
Ряд имамов Татарстана выступили против решения Духовного управления мусульман (ДУМ) республики по установке камер видеонаблюдения в местных мечетях.
- Наличие видеокамер в мечетях имеет высокий профилактический эффект: правонарушители, как правило, не вторгаются на территорию, просматриваемую видеокамерами. Таким образом, будут минимизированы потенциальные угрозы совершения краж или террористических актов, - утверждают в ДУМ Татарстана.
Об этом назревающем противостоянии стало известно и правительству республики, однако там не собираются ни на кого влиять
Как заявила журналистам на очередном брифинге в Кабмине Татарстана официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, принципы светского государства не позволяют правительству вмешиваться в деятельность культурных учреждений. Однако она уверена, что установка камер связана исключительно с необходимостью обеспечения безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU