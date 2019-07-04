Ряд имамов Татарстана против видоекамер в мечетях: Казанский Кремль решил не вмешиваться в это противостояние

СЕГОДНЯ 17:45 2019-07-04T17:45:10+03:00

Тем не менее, в Казанском Кремле уверены, что установка камер связана исключительно с необходимостью обеспечения безопасности. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Ряд имамов Татарстана выступили против решения Духовного управления мусульман (ДУМ) республики по установке камер видеонаблюдения в местных мечетях.

- Наличие видеокамер в мечетях имеет высокий профилактический эффект: правонарушители, как правило, не вторгаются на территорию, просматриваемую видеокамерами. Таким образом, будут минимизированы потенциальные угрозы совершения краж или террористических актов, - утверждают в ДУМ Татарстана.

Об этом назревающем противостоянии стало известно и правительству республики, однако там не собираются ни на кого влиять

Как заявила журналистам на очередном брифинге в Кабмине Татарстана официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, принципы светского государства не позволяют правительству вмешиваться в деятельность культурных учреждений. Однако она уверена, что установка камер связана исключительно с необходимостью обеспечения безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU