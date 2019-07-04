В Татарстане резидентами ТОСЭР «Зеленодольск» могут стать еще 8 компаний

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-04T17:02:39+03:00

Правда, кто именно может стать новым резидентом территории - пока неизвестно. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

За счет этого территория опережающего социально-экономического развития планирует привлечь более 3 миллиардов рублей инвестиций

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До конца 2019 года в Татарстане территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск» планирует привлечь 8 новых резидентов и с ними более 3 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сообщил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Правда, какие именно компании и с какими проектами могут стать новыми резидентами данной ТОСЭР глава ведомства не уточнил. Сейчас там числится пять резидентов: «Фабрика мягких контейнеров», «Казанский завод полимерной арматуры», «Татфарм», «ПромЭнерго» и «Гефест».

Известно, что для того, чтобы запустить свое производство в ТОСЭР «Зеленодольск» компания-претендент должен подтвердить, что привлечет инвестиции в размере не менее 10 миллионов рублей и создаст не меньше 20 рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU