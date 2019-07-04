2019-07-04T19:14:33+03:00
Общество

В Татарстане больнице присудили заплатить 142 тысячи рублей пациенту, которому стало плохо после укола

У мужчины отнялись пальцы на руке
Дмитрий РОМАНОВ
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От последствий инъекции мужчине пришлось потом излечиваться в течение четырех месяцев.От последствий инъекции мужчине пришлось потом излечиваться в течение четырех месяцев.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В декабре 2017 года житель Азнакаево по назначению врача должен был получить курс внутривенных уколов хлористого кальция. Но через 10-15 минут после инъекции, которую проводили в местной ЦРБ, мужчина почувствовал себя плохо - у него онемели пальцы на левой руке, они потеряли чувствительность и ими с трудом можно было двигать.

Позже мужчина лечился еще четыре месяца, чтобы восстановить функции руки - у него диагностировали посттравматическую (постинъекционную) нейропатию срединного и локтевого нерва.

Суд состоялся в Азнакаево. В итоге судья постановил: взыскать 142 тысячи рублей с местной больницы в пользу пострадавшего пациента. Из них: 50 тысяч рублей - в виде компенсации морального вреда, 45 тысяч рублей - в виде возмещения материального ущерба (лекарства,последующее лечение) и 47 тысячи рублей - штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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