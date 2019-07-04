2019-07-04T16:43:29+03:00
Здоровье

В Чувашии появятся четыре центра амбулаторной онкологической помощи за 60 миллионов рублей

Построены они будут в течение ближайших 6 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Сделано это будет в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящему в нацпроект «Здравоохранение»Сделано это будет в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящему в нацпроект «Здравоохранение»
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До конца 2024 года в Чувашии должно появиться четыре центра амбулаторной онкологической помощи. Они будут построены в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящему в нацпроект «Здравоохранение». Суммарная стоимость учреждений составит 60 миллионов рублей, сообщает ТАCС.

В целом на проект будет направлено более 7 миллиардов рублей. 6,2 миллиарда из них будет потрачено на химиотерапию и другую медицинскую помощь, а еще 1,8 миллиарда – на переоснащения республиканского онкодиспансера.

По мнению министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова, все это поможет добиться снижения смертности от онкологических заболеваний до 146,8 случая на 100 тысяч человек населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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