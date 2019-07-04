В Татарстане с крыши недостроенного дома упал мужчина

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-04T16:22:58+03:00

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ЧП произошло 3 июля в 9.45 в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана. Во время кровельных работ с конька недостроенного здания упал 44-летний мужчина. В результате чего он оказался на бетонном полу второго этажа. Самостоятельно он подняться не мог. Приехавшие медики "скорой" вызвали спасателей, чтобы эвакуировать пострадавшего.

На вызов поспешили спасатели казанского Зонального поисково-спасательного отряда №2. Они при помощи альпинистского снаряжения сумели опустить пострадавшего на землю и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU